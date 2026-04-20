Gasexplosion in Frontenhausen: Wohnhaus steht in Flammen, Lage unklar

In Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein schwerer Zwischenfall. Berichten zufolge explodierte mutmaßlich Gas in einem Wohnhaus am Mechtildisweg, woraufhin das Gebäude in Brand geriet und aktuell in Vollbrand steht. Ob sich noch Personen in Gefahr befinden, ist derzeit unklar.

Explosion führt zu Vollbrand

Die Explosion und der folgende Brand haben erhebliche Auswirkungen auf das Wohnhaus, das nun vollständig in Flammen steht. Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Einrichtung einer Medienbetreuungsstelle

Eine Medienbetreuungsstelle ist ab etwa 17:00 Uhr in der Schulstraße 14 am Parkplatz der Mittelschule eingerichtet, um Informationen bereitzustellen. Weitere Details können unter der Telefonnummer 09421/868-1013 erfragt werden.

Der Vorfall wurde von der Bayerischen Polizei in Niederbayern bestätigt, und die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks sind im Gange.