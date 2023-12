Nachdem in einer Wohnung in der Gustav-Philipp-Straße in Neuburg ein Gasgeruch gemeldet wurde, stellten die Rettungskräfte eine erhöhte CO-Konzentration fest.

In der betroffenen Wohnung befanden sich eine Frau und sechs Kinder. Die Rettungskräfte brachten die Kinder sicher aus der Wohnung und eine Untersuchung ergab, dass sie unverletzt waren. In einem der Zimmer wurde die Ursache für den Gasgeruch festgestellt. Eine 42-jährige Frau hatte dort einen Holzkohlegrill betrieben und den Rauchmelder außer Betrieb gesetzt. Aufgrund der hohen CO-Konzentration verlor die Frau das Bewusstsein und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

In einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand wurde sie in eine Spezialklinik gebracht. Die 32 Bewohner des Hauses, die zwischenzeitig evakuiert worden waren, konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kinder sowie das Enkelkind der schwer verletzten Frau wurden in die Obhut von Verwandten gegeben.