Am Montag hat das israelische Militär Videoaufnahmen vom Rantisi-Krankenhaus in Gaza veröffentlicht. Laut Armeesprecher Daniel Hagari gibt es „eindeutige Beweise“ dafür, dass in der Kinderklinik einige der Geiseln von der Hamas gefangen gehalten wurden. Die Terrororganisation soll Krankenhäuser als Kommandozentralen missbrauchen.