Gewalttätiger Diebstahl in Nürnberger Innenstadt: 50-Jähriger festgenommen

Am Samstagnachmittag (14.03.2026) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Vorfall, bei dem ein Ladendieb gewalttätig wurde. Die Polizei nahm den 50-jährigen Ukrainer fest.

Dieb stiehlt Kleidung im Wert von 300 Euro

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:15 Uhr in einem Outlet in der Königstraße. Der Ladendetektiv, ein 29-jähriger Syrer, beobachtete, wie der Tatverdächtige mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack steckte. Als er den Mann ansprach, versuchte dieser zu flüchten.

Gewalttätiger Angriff auf Ladendetektiv

Der Ladendieb wurde gewalttätig, als der Detektiv ihn am Rucksack festhalten wollte. Der Dieb schlug dem Detektiv mehrmals ins Gesicht, was zu Verletzungen führte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Festnahme durch die Polizei

Beamte der Inspektion Nürnberg-Mitte konnten den Tatverdächtigen schließlich festnehmen. Die gestohlenen Kleidungsstücke im Wert von knapp 300 Euro wurden sichergestellt. Der 50-jährige Mann muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

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Erstellt durch: Michael Konrad