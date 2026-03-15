Gewalttätiger Diebstahl in Nürnberger Innenstadt: 50-Jähriger festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gewalttätiger Diebstahl in Nürnberger Innenstadt: 50-Jähriger festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagnachmittag (14.03.2026) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Vorfall, bei dem ein Ladendieb gewalttätig wurde. Die Polizei nahm den 50-jährigen Ukrainer fest.

Dieb stiehlt Kleidung im Wert von 300 Euro

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:15 Uhr in einem Outlet in der Königstraße. Der Ladendetektiv, ein 29-jähriger Syrer, beobachtete, wie der Tatverdächtige mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack steckte. Als er den Mann ansprach, versuchte dieser zu flüchten.

Gewalttätiger Angriff auf Ladendetektiv

Der Ladendieb wurde gewalttätig, als der Detektiv ihn am Rucksack festhalten wollte. Der Dieb schlug dem Detektiv mehrmals ins Gesicht, was zu Verletzungen führte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Festnahme durch die Polizei

Beamte der Inspektion Nürnberg-Mitte konnten den Tatverdächtigen schließlich festnehmen. Die gestohlenen Kleidungsstücke im Wert von knapp 300 Euro wurden sichergestellt. Der 50-jährige Mann muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Weitere Nachrichten zu ähnlichen Vorfällen finden Sie auf Presse Augsburg.

Erstellt durch: Michael Konrad

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Funkensprühen aus Kamin löst Feuerwehreinsatz in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Ein vermeintlicher Dachstuhlbrand hat am Samstagabend (15....
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

19-Jähriger stirbt bei Frontalcrash gegen Baum in Raisting, vier Schwerverletzte

0
Am Sonntag, den 15. März 2026, ereignete sich in...
Landkreis Augsburg

Achtjährige bei Unfall an Ampelkreuzung in Gersthofen verletzt

0
Gersthofen – Bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Gersthofen-Mitte...
Augsburg Stadt

Augsburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17 – Fahrer in Spezialklinik geflogen 

0
Kurz nach Mitternacht kam es am 12. März 2026...
Augsburg Stadt

Augsburg | Halid S. nach homophober Attacke zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

0
Das Landgericht Augsburg hat im Prozess um einen brutalen...