Gewinnspiel | Therme Erding auf Platz 5 der beliebtesten Wasserparks der Welt

Die Therme Erding konnte sich nach der Corona-Pandemie erfolgreich wieder an die Weltspitze der beliebtesten Wasserparks zurückkämpfen. Mit einem Anstieg von 143% bei den durchschnittlichen Besucherzahlen ist sie die besucherstärkste Therme Europas und im Nahen Osten. Damit belegt sie im globalen Ranking Platz 5.

Im jährlichen AECOM Theme Index werden Erlebnis- und Wasserparks auf der ganzen Welt ausgewertet und anhand der Besucherzahlen in ein Ranking gegliedert. Auf Platz 1 in Europa sowie im Nahen Osten: Die Therme Erding. Mit einem Anstieg von 143% im letzten Jahr ist sie in diesen Bereichen der aktuell am besten besuchte Wasserpark. Auch im weltweiten Vergleich kann sich das Ergebnis sehen lassen. Nur vier weitere Erlebnisbäder vermerken mehr Besucher als die bayerische Therme. Für die Auswertung wurden die Zahlen der letzten vier Jahre mit besonderem Augenmerk auf 2021 und 2022 verglichen.

Geschäftsleiter Marcus Maier freut sich besonders über diesen Erfolg. “Die Corona-Pandemie war eine große Herausforderung für uns alle. Dennoch haben wir die Zeit genutzt, um unser Urlaubsparadies in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. An diesem Prozess war jeder einzelne Mitarbeiter beteiligt und hat einen wichtigen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet. Es freut uns sehr, dass dies von unseren Gästen gesehen wird und wir auch so viele neue Besucher bei uns begrüßen dürfen.“

Auch die Pläne für die Zukunft sind groß und sollen Gäste mit einem ausgezeichneten Wellnessprogramm, rasanten Rutschen und spektakulären Events locken. Ein weiteres Highlight steht mit dem Summer Festival bereits vor der Tür. Stars wie Stefanie Heinzmann oder Kelvin Jones bringen von Freitag, den 7. Juli bis Sonntag, den 9. Juli 2023 Weltstarfeeling in das tropische Urlaubsparadies. Am Sonntag steht hingegen alles unter dem Motto Heimatsound. Dann bringen LaBrassBanda, die erfolgreichste Pop-Brass Band Deutschlands und die Band DeSchoWieda die Bühne zum Beben. Jetzt Tickets mit garantiertem Eintritt sichern unter https://shop.therme-erding.de/.

Presse Augsburg verlost 3×2 Tickets für die Therme Erding

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 09. Juli 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 06. Juli 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier.