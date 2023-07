Phil Bauhaus ist bei der vierten Etappe der 110. Tour de France erneut aufs Podium gefahren. Der Bocholter vom Team Bahrain-Victorious belegte am Dienstag nach 181,5 km von Dax zur Rennstrecke Circuit Paul Armagnac in Nogaro im Massensprint den dritten Platz.









Es siegte wie am Vortag der Belgier Jasper Philipsen. Das Gelbe Trikot trägt der Brite Adam Yates vom Team UAE Emirates, der die Gesamtführung beim Auftakt in Bilbao am vergangenen Samstag übernommen hatte.