Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (28.04.2026)

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 19, 20, 41, 43, 46, die beiden “Eurozahlen” sind die 5 und die 7. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.