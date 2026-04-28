Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (28.04.2026)
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (28.04.2026)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Spielscheine für Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 19, 20, 41, 43, 46, die beiden “Eurozahlen” sind die 5 und die 7. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Gesundheit

Tödliche Borna-Virus-Infektion im Unterallgäu

0
Im Landkreis Unterallgäu ist ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Borna Disease Virus 1 gestorben. Die Behörden informieren über Risiken und Schutzmaßnahmen.
Polizei & Co

Schändung der türkisch-islamischen Gemeinde in Memmingen: Polizei sucht Zeugen für Attacke mit Tierblut und Schweinekopf

0
Am frühen Morgen des 1. Mai 2026 gegen 04:30 Uhr ereignete sich ein schockierender Vandalismusvorfall in Memmingen. Eine Marmormauer der türkisch-islamischen Gemeinde wurde zum Ziel eines Angriffs, bei dem Unbekannte mit Blut gefüllte Luftballons auf die Mauer warfen.