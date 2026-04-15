Haftbefehl nach tödlicher Auseinandersetzung in Erlangen-Bruck erlassen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Haftbefehl nach tödlicher Auseinandersetzung in Erlangen-Bruck erlassen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ERLANGEN – Am 13. April 2026 ereignete sich in Erlangen-Bruck ein schwerwiegendes Tötungsdelikt. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht ein 66-jähriger Tatverdächtiger, gegen den mittlerweile ein Haftbefehl erlassen wurde.

Auseinandersetzung endet tödlich

Der Vorfall begann kurz nach 12 Uhr mit einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Jenaer Straße. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt fand vor Ort einen 63-jährigen Deutschen mit schweren Verletzungen auf einem Fußweg. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag der Mann noch am Tatort seinen Verletzungen.

Festnahme und Ermittlungen

In unmittelbarer Nähe zum Tatort nahm die Polizei einen 66-jährigen türkischen Staatsbürger vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte umgehend einen Haftantrag, und der Tatverdächtige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Totschlagsverdacht erließ. Eine durchgeführte Obduktion bestätigte, dass der 63-Jährige an Schnitt- und Stichverletzungen starb.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Anwohnerbefragungen wurden durchgeführt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige und das Opfer sich kannten. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
FC Augsburg

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute