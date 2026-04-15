Haftbefehl nach tödlicher Auseinandersetzung in Erlangen-Bruck erlassen

ERLANGEN – Am 13. April 2026 ereignete sich in Erlangen-Bruck ein schwerwiegendes Tötungsdelikt. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht ein 66-jähriger Tatverdächtiger, gegen den mittlerweile ein Haftbefehl erlassen wurde.

Auseinandersetzung endet tödlich

Der Vorfall begann kurz nach 12 Uhr mit einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Jenaer Straße. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt fand vor Ort einen 63-jährigen Deutschen mit schweren Verletzungen auf einem Fußweg. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag der Mann noch am Tatort seinen Verletzungen.

Festnahme und Ermittlungen

In unmittelbarer Nähe zum Tatort nahm die Polizei einen 66-jährigen türkischen Staatsbürger vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte umgehend einen Haftantrag, und der Tatverdächtige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Totschlagsverdacht erließ. Eine durchgeführte Obduktion bestätigte, dass der 63-Jährige an Schnitt- und Stichverletzungen starb.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Anwohnerbefragungen wurden durchgeführt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige und das Opfer sich kannten. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.