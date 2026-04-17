Hagedorn wird neue Staatssekretärin im Bundesumweltministerium

Bettina Hagedorn (SPD) aus Kiel wird neue Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium.

Das sagte ein Ministeriumssprecher dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” am Freitag auf Anfrage. Hagedorn folgt damit auf Carsten Träger, der vor knapp einem Monat unerwartet gestorben war.

“Bettina Hagedorn ist eine höchst erfahrene, kompetente und leidenschaftliche Politikerin”, begründete Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) seine Wahl. Hagedorn werde im Leitungsteam des Ministeriums wertvolle Erfahrungen in der Haushaltspolitik sowie aus ihrer Zeit als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium einbringen. “Besonders gefällt mir, dass sie von der Ostsee kommt. Denn der Meeresschutz ist mir ein Herzensanliegen”, so Schneider. Gemeinsam werde man sich dafür einsetzen, diesen wertvollen Naturraum zu schützen.

Die gelernte Goldschmiedin Hagedorn ist seit 2002 als Abgeordnete für Ostholstein und Nordstormarn im Bundestag. Sie ist zudem Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ.

Der Fürther SPD-Abgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Träger starb vor wenigen Wochen im Alter von 52 Jahren. Der Politiker sei während eines Skiurlaubs in Innsbruck zusammengebrochen, teilte seine Partei mit.