Anlagebetrug im Landkreis Cham: Unternehmer verliert zehntausende Euro durch Krypto-Investitionen

Ein 32-jähriger Unternehmer aus dem Landkreis Cham wurde Opfer eines weitreichenden Anlagebetrugs. Anfang März kontaktierten bisher unbekannte Täter den Mann über eine soziale Plattform. Sie warben mit einer vermeintlich lukrativen Geldanlage im Online-Trading und gewannen über einen Messengerdienst weiterhin sein Vertrauen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Betrug über Krypto-Investitionen

Der Geschädigte legte Konten bei Krypto-Börsen an, wandelte eingezahlte Geldbeträge in Kryptowährung um und übersandte diese an die von den Betrügern genannten Wallet-Adressen. Auf einer angeblichen Trading-Plattform bekam er sowohl die Einzahlungen als auch vermeintliche Gewinne angezeigt. Eine erste Auszahlung im dreistelligen Eurobereich verlief noch erfolgreich.

Wachsamer Blick bei versteckten Kosten

Durch das Vertrauen machte der 32-Jährige weitere Überweisungen im fünfstelligen Eurobereich. Als ihm für eine Auszahlung der angegebenen Gewinne zusätzliche Zahlungen als angebliche Steuern vorgeschlagen wurden, erkannte er den Betrug und erstattete Anzeige. Der erlittene Vermögensschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Polizei gibt wichtige Tipps gegen Betrug

Die Polizei rät zur Vorsicht bei Angebot, die schnelles Geld versprechen. Betrügerische Plattformen locken mit scheinbar seriösen Anzeigen, die intensive Kontaktaufnahme erfolgt oft per Telefon oder Messenger. Die Polizei betont: Geben Sie keine sensiblen Daten preis und lassen Sie keinen Fernzugriff auf Ihre Geräte zu. Rücksprache mit erfahrenen Bekannten kann helfen. Beachten Sie: Bei Krypto-Transfers an unbekannte Wallets ist eine Rückbuchung nicht möglich.

Veröffentlicht am 17. April um 13:11 Uhr