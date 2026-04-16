Joachim Löw würde europäischen Spitzenklub übernehmen
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Joachim Löw würde europäischen Spitzenklub übernehmen

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Von DTS Nachrichtenagentur

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw würde als Trainer gern einen Verein an die europäische Spitze führen. “Tatsächlich sehe ich keinen Reiz darin, Wochenende für Wochenende Bundesligaspiele zu bestreiten”, sagte Löw der Wochenzeitung “Die Zeit”. Aber ein Team mit internationalen Ambitionen mit Ausdauer an die europäische Spitze zu führen, das könnte er sich vorstellen.

Fußball (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Löw kritisiert den kurzfristigen Entscheidungshorizont vieler Klubs bei strategischen Fragen: “Wenige Vereine machen sich die Mühe, ein mittel- oder langfristiges Modell zu entwickeln, nur wenige Sportvorstände verlangen ein solches Konzept, wenn sie nach Trainern suchen. Stattdessen wird immer nur die Frage gestellt: Wie können wir gewinnen, aufsteigen, den Klassenerhalt schaffen?”

Den sogenannten deutschen Tugenden erteilt Löw dabei eine deutliche Absage: “In Deutschland wird gern gesagt: Wir müssen mehr kämpfen, wir müssen dreckig spielen. Damit gewinnt man vielleicht mal ein Spiel oder zwei, aber so wird man nie ein großes Turnier gewinnen oder die Champions League, auch nicht die Bundesliga.” Nach Niederlagen heiße es oft: Wir haben schlecht verteidigt. “Das will ich nicht hören. Besser wäre zu fragen: Weshalb haben wir das Spiel nicht bestimmt, keine Lösungen gefunden, um den Gegner zu dominieren? Das will ich hören.”

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