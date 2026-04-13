Jugendlicher überfällt 14-Jährigen im Schienenersatzverkehr bei Hersbruck

Ein Vorfall in einem Schienenersatzverkehrs-Bus auf der Strecke Hersbruck–Neuhaus an der Pegnitz sorgt für Aufsehen: Am späten Samstagabend (11.04.2026) wurde ein 14-jähriger Junge Opfer eines Angriffs.

Raubüberfall im Bus

Nach Angaben der Polizei griff ein unbekannter Jugendlicher den 14-Jährigen im Bus körperlich an. Bei dem Handgemenge entriss der Täter dem Jugendlichen einen In-Ear-Kopfhörer und floh anschließend vom Tatort.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Die Beamten ermitteln wegen Verdachts auf Raub und Körperverletzung.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise liefern können, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken ist unter der Telefonnummer 0911 / 2112 – 3333 erreichbar.