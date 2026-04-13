Betrügerische Schockanrufe in Oberbayern Süd: Hohe Schäden trotz Polizeiwarnungen, mehrere Festnahmen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Betrügerische Schockanrufe in Oberbayern Süd: Hohe Schäden trotz Polizeiwarnungen, mehrere Festnahmen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im ersten Quartal des Jahres 2026 kam es im Polizeipräsidium Oberbayern Süd erneut zu vermehrten betrügerischen Anrufen. Trotz jahrelanger Warnungen der Polizei erzielten die Täter in einigen Fällen Erfolge, erbeuteten hohe Summen Bargeld und Wertgegenstände. Dennoch konnte die Polizei auch einige Betrugsversuche vereiteln und Verdächtige festnehmen.

Betrügerische Anrufer setzen auf falsche Identitäten

Zwischen Januar und März 2026 wurden zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im südlichen Oberbayern zum Ziel der sogenannten „Schockanrufe“. Bei dieser Masche geben sich die Anrufer als Anwälte, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und behaupten, ein naher Angehöriger des Angerufenen sei wegen eines schweren Verkehrsunfalls festgenommen worden. Um den Druck zusätzlich zu erhöhen, wird von den Opfern die Zahlung einer Kaution gefordert.

Ein weiterer Trick der Betrüger ist der Einsatz von „falschen Polizeibeamten“, die behaupten, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Opfer werden dazu überredet, ihre Wertsachen zur angeblichen Sicherung an einen Abholer zu übergeben, der als Beamter angekündigt wird.

Hoher Schaden durch psychischen Druck

Kombiniert mit massiven Druck am Telefon, übergeben die Opfer immer wieder erhebliche Werte in Bargeld oder Gold. In einem Vorfall am 23. Februar 2026 in Holzkirchen stellten Betrüger einem Ehepaar die Abgabe ihrer Wertsachen als „Lockvogel“ vor, um eine Diebesbande zu stoppen. Andere Fälle zeigten ähnliche Vorgehensweisen mit erheblichen Schäden für die Opfer.

Erfolgreiche Ermittlungen und Festnahmen

Zum Glück konnte die Polizei in einigen Fällen die Täter auf frischer Tat ertappen. Am 14. Januar 2026 erkannte ein pensionierter Polizeibeamter den Betrugsversuch und führte zur Festnahme eines Verdächtigen in Garmisch-Partenkirchen. Ebenso verhinderten aufmerksame Bürger im Februar in Huglfing unwissend geplante Geldübergaben.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd registrierte in diesem Zeitraum 26 erfolgreiche Betrugsfälle mit Gesamtschaden von rund 650.000 Euro. Die Behörde rät dringend dazu, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen und die Polizei zu informieren:

  • Übergeben Sie NIEMALS Bargeld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen!
  • Die Polizei fordert NIEMALS telefonisch zur Übergabe von Wertsachen auf!
  • Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen zu Themen wie Enkeltrick und Schockanrufe!
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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