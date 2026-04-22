Juwelierüberfall in Herzogenaurach: Zwei Litauer verhaftet, Haftanträge gestellt

HERZOGENAURACH. Am Dienstagmorgen (21.04.2026) kam es in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zu einem Überfall auf einen Juwelier. Die Polizei hat mittlerweile beide tatverdächtigen Männer festgenommen.

Überfall auf Juwelier

Ein aufmerksamer Zeuge informierte gegen 10:00 Uhr die Polizei, nachdem zwei maskierte Männer ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße betraten. Die Täter setzten laut ersten Ermittlungen Pfefferspray gegen zwei Angestellte ein und entkamen mit Bargeld und Schmuck.

Polizei fasst beide Verdächtigen

Die Polizeiinspektion Herzogenaurach konnte unweit des Tatorts einen 31-jährigen Litauer widerstandslos festnehmen. Bei ihm wurde Pfefferspray und Diebesgut sichergestellt. Gleichzeitig lief eine groß angelegte Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen, der zuletzt in Richtung “An der Schütt” gesehen wurde. Trotz Einsatzes zahlreicher Streifen und eines Hubschraubers blieb die Fahndung zunächst ohne Erfolg.

Festnahme des zweiten Täters

Am Abend desselben Tages machte sich der zweite Verdächtige, ein 26-jähriger Litauer, daran, versteckte Beute in der Nähe des Tatorts abzuholen. Die Polizei konnte ihn bei diesem Versuch festnehmen. Gegen beide Männer stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftanträge. Heute sollen die Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haft entscheidet.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc