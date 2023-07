Katastrophale Unwetter zerlegen Gardasee: unzählige deutsche Touristen betroffen

Seit gut einer Woche ziehen schwere Unwetter über Norditalien hinweg. Neben extremer Hitze von über 45 °C gab es im Norden des Landes die schlimmsten Unwetter zeit vielen Jahrzehnten. Zahlreiche Superzellen – es sind Unwetter, mit den heftigsten Begleiterscheinungen überhaupt – zogen von Mailand über den Gardasee bis nach Friaul und weiter nach Kroatien.









Der traurige Höhepunkt wurde am Montagabend erreicht. Eine gewaltige Superzelle formierte sich gegen 20 Uhr im Aostatal und zog mehrere hundert Kilometer bis nach Istrien. In einem Radius von ca. 50 Kilometer hinterließ sie eine Schneise der Verwüstung. Besonders heftig traf es zahlreiche Urlauber am Gardasee. In Garda wurden hunderte Touristen, darunter viele Deutsche, von dem schweren Unwetter getroffen. Tennisballhagel zerstörte unzählige Fahrzeuge. Für viele deutsche Urlauber endete der Urlaub Abrupt. Heckscheiben an Fahrzeugen wurden zerschlagen, Frontscheiben sind völlig zersplittert. Eine Touristenpaar kann ihren Urlaub nach kurzer Zeit beenden. Ihr Wohnwagen wurde vom Hagel durchlöchert. Dachfenster völlig zerstört – hinzu kommen über 1.000 Euro Selbstbeteiligung. Überall stehen am Südgardasee Fahrzeuge. Entweder in Straßengräben, oder am Fahrzeugrand. Auch auf der Autobahn A4 südlich vom Gardasee stehen unzählige Fahrzeuge mit Totalschaden am Autobahnrand. Es gibt viele verletzte Touristen und Autofahrer. Unser Kameramann zählte alleine auf einer Strecke von 50 Kilometern mehr als 50 Rettungswagen. Viele Insassen wurden von Glassplitter verletzt. Hunderte Fahrzeuge sind schrott und müssen abgeschleppt werden. Die Unwetter vertreiben die Hitzewelle. Was bleibt sind Schäden in die Millionen.