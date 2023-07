Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der A96, kommt es in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Landsberg am Lech derzeit zu Verkehrsbehinderungen.

Die Autobahn ist im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Landsberg am Lech ausgeleitet. Das Auffahren auf die Autobahn in Fahrtrichtung München ist an o. g. Anschlussstelle jedoch möglich.

Sobald die Autobahn für den Verkehr wieder freigegeben werden kann, wird nachberichtet.