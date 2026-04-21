Kreis Günzburg | Landrat Reichhart verabschiedet ausscheidende Kreisräte mit großem Dank

Mit anerkennenden Worten hat der Günzburger Landrat Hans Reichhart in der letzten Sitzung des aktuellen Kreistags zahlreiche Mitglieder verabschiedet. Insgesamt 27 Kreisrätinnen und Kreisräte scheiden nach einer intensiven Wahlperiode aus dem Gremium aus.

Die zurückliegende Amtszeit war von besonderen Umständen geprägt. Nach der Kommunalwahl 2020 musste sich der Kreistag mitten in der Corona-Pandemie neu formieren. „Wir haben uns trotz aller Herausforderungen sehr schnell gefunden und sind zu einem schlagkräftigen Gremium geworden“, betonte Reichhart.

Auch weitere Ereignisse wie das Jahrhunderthochwasser 2024 stellten den Landkreis vor große Aufgaben. Dennoch habe das Gremium stets verantwortungsvoll gehandelt: „Es ist mir ein Anliegen, Danke zu sagen für die allzeit gute Zusammenarbeit“, so der Landrat. Der Kreistag habe „immer gute Entscheidungen für den Landkreis getroffen“.

Große Projekte und intensive Gremienarbeit

Die Bilanz der vergangenen Jahre zeigt eine hohe Arbeitsdichte: Neben 21 Kreistagssitzungen tagten zahlreiche Ausschüsse regelmäßig zu zentralen Zukunftsthemen. Inhaltlich wurden wichtige Projekte umgesetzt – etwa der Neubau des Wahl-Linderschen Seniorenzentrums, die Weiterentwicklung der Pflegeangebote und die Neuausrichtung im Gesundheitswesen mit einer Medizinstrategie für die Kreiskliniken sowie einem Medizinstipendium.

Auch im Bildungs- und Infrastrukturbereich gab es bedeutende Investitionen, darunter die Sanierung der Realschule Thannhausen, der Ausbau der Digitalisierung, ein neues Wertstoffzentrum in Burgau sowie das Katastrophenschutzzentrum in Unterknöringen.

Würdigung und persönliche Verabschiedung

Zum Abschluss der Sitzung wurden die ausscheidenden Mitglieder einzeln nach vorne gebeten und mit Urkunden sowie kleinen Präsenten geehrt. Reichhart würdigte ihr Engagement mit klaren Worten: „Sie können mit Stolz durch diesen Landkreis fahren und sagen, an diesen Projekten habe ich mitgewirkt. Sie haben den Landkreis ein Stück besser gemacht“. Weiter ergänzte er: „Ihr Einsatz, Ihre Erfahrung und Ihre Bereitschaft, Verantwortung für die kommunale Gemeinschaft zu übernehmen, haben den Landkreis nachhaltig geprägt.“

Besondere Ehrung für langjährige Mitglieder

Ein besonderer Dank galt zwei Kreisräten mit außergewöhnlich langer Amtszeit: Dr. Thomas Ermer und Rudolf Feuchtmayr waren seit 1996 im Kreistag aktiv und engagierten sich damit über mehr als drei Jahrzehnte hinweg für die Entwicklung des Landkreises.

Nicht mehr im neuen Kreisrat vertreten sind:

Luise Bader (seit 2020 im Kreistag), Philipp Beißbarth (2020), Christoph Böhm (2022), Franziska Deisenhofer (2014), Dr. Thomas Ermer (1996), Rudolf Feuchtmayr (1996), Klemens Ganz (2014), Anton Gollmitzer (2002), Robert Hartinger (2021, Kreisrat auch von 1990 bis 1996 und von 2014 bis 2020), Gerhard Jauernig (2002), Roland Kempfle (2008), Christian Konrad (2008), Eveline Kuhnert (2020), Harald Lenz (2008), Dr. Dr. Bernhard Lohr (2020), Leonhard Ost (2002), Birgit Rembold (2025), Alfred Sauter (2014, Kreisrat auch von 1972 bis 1988), Peter Schoblocher (2020, Kreisrat auch von 2002 bis 2008), Georg Schwarz (2008), Kurt Schweizer (2014), Helga Springer-Gloning (2008), Marianne Stelzle (2014), Ilse Thanopoulos (2008), Lorenz Uhl (2012), Peter Walburger (2024, Kreisrat auch von 2014 bis 2020), Christoph Weber (2020).