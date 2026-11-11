Kunstraum Leitershofen zeigt „Lorem ipsum“ mit Lee und Moon

Der Kunstraum Leitershofen zeigt ab dem 22. November 2026 Malerei von Youngjun Lee und Skulpturen von Chorong Moon. Die Ausstellung „Lorem ipsum“ ist bis zum 7. Februar 2027 zu sehen.

Vernissage mit musikalischer Begleitung

Die Ausstellung wird am Sonntag, 22. November, um 15 Uhr eröffnet. Beide Künstler sind bei der Vernissage anwesend. Für die musikalische Begleitung sorgt Joachim „Jim“ Holzhauser am Vibraphon.

Lee und Moon leben und arbeiten in München

Youngjun Lee wurde 1983 in Seoul geboren und war bereits mehrfach im Kunstraum Leitershofen vertreten. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste München bei Markus Oehlen. Seine Arbeiten zeigt er auch international, unter anderem in Seoul.

Chorong Moon wurde ebenfalls in Seoul geboren und ist erstmals in Leitershofen zu sehen. Sie schloss 2025 ihr Studium als Meisterschülerin von Florian Pumhösl ab und war an Ausstellungen in München, Wien und Athen beteiligt. Beide Künstler leben und arbeiten in München.

Dialog zwischen Malerei und Skulptur

In der Ausstellung treten neue Entwicklungen in Lees Malerei mit Moons skulpturalen Arbeiten in einen Dialog. Der Titel „Lorem ipsum“ verweist auf einen Platzhaltertext ohne festgelegten Inhalt. Im Mittelpunkt stehen Farbe, Form und Material sowie die Frage, welche Empfindungen Kunst auslösen kann, bevor sie sich in Worte fassen lassen.

Öffnungszeiten und Adresse

Der Kunstraum Leitershofen befindet sich in der Bergstraße 3, 86391 Stadtbergen. Geöffnet ist die Ausstellung samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.