Vermisste 42-Jährige aus Schwabach tot im Wald gefunden

Eine seit Montag vermisste 42-Jährige aus Schwabach ist am Mittwochvormittag tot in einem Waldstück gefunden worden.

Die Frau war seit dem 9. November 2026 vermisst worden. Nach ihrem Auffinden wurde die Öffentlichkeitsfahndung widerrufen.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die abschließenden Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen.

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