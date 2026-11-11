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Vermisste 42-Jährige aus Schwabach tot im Wald gefunden

Vermisste 42-Jährige aus Schwabach tot im Wald gefunden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Eine seit Montag vermisste 42-Jährige aus Schwabach ist am Mittwochvormittag tot in einem Waldstück gefunden worden.

Die Frau war seit dem 9. November 2026 vermisst worden. Nach ihrem Auffinden wurde die Öffentlichkeitsfahndung widerrufen.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die abschließenden Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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