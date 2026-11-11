25 Graffiti-Taten in Bamberg: Kripo sucht Zeugen

Unbekannte haben im Bamberger Stadtgebiet in 25 Fällen Fahrzeuge, Fassaden und Gebäudeteile mit Graffiti beschädigt. Der Sachschaden liegt insgesamt bei mehr als 20.000 Euro.

18 Taten in einer Nacht

Der Schwerpunkt lag in der Nacht auf Sonntag, 8. November, zwischen Mitternacht und 3 Uhr. In der Georgenstraße, der Kloster-Langheim-Straße, dem Mannlehenweg, der Schildstraße, der Moosstraße und der Nürnberger Straße besprühten Unbekannte sechs geparkte Autos, einen Bagger sowie mehrere Hausfassaden, Gebäudeteile und Baustelleneinrichtungen.

Bei den 18 Taten verwendeten die Täter überwiegend weiße Sprühfarbe. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Weitere Beschädigungen mit schwarzer und pinker Farbe

Zwischen dem 21. Oktober und dem 5. November kam es außerdem in der Eckbertstraße, der Straße „Am Steinknock“ und der Dürrwächterstraße zu sieben weiteren Sachbeschädigungen. Betroffen waren mehrere Hausfassaden, ein Stromverteilerkasten und eine Gartenmauer. Die Unbekannten nutzten dabei überwiegend schwarze Farbe, in einem Fall pinke Sprühfarbe. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro.

Die Graffiti zeigen unter anderem Schriftzüge, Symbole und Zahlenkombinationen. Einige davon weisen teilweise Bezüge zum linken politischen Spektrum auf. Daneben stellten die Ermittler auch Farbschmierereien ohne erkennbaren politischen Hintergrund fest.

Kripo prüft mögliche Zusammenhänge

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob die einzelnen Taten zusammenhängen. Zeugen, die in den genannten Straßen und Tatzeiträumen verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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