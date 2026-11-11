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24-Jähriger stirbt bei Unfall auf Staatsstraße 2020

24-Jähriger stirbt bei Unfall auf Staatsstraße 2020
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einem Unfall zwischen Pfaffenhofen und Raunertshofen ist ein 24-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 11. November 2026, gegen 8.15 Uhr auf der Staatsstraße 2020. Der Mann war in Richtung Raunertshofen unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Pkw gegen einen Baum prallte. Er erlitt durch die Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen.

Staatsstraße mehrere Stunden gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs musste die Staatsstraße mehrere Stunden gesperrt werden. Die beteiligten Feuerwehren richteten eine Umleitung ein.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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