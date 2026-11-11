Vermisste 88-Jährige bei Tittling wohlbehalten gefunden

Eine vermisste 88-Jährige aus Passau ist im Bereich Tittling wohlbehalten gefunden worden. Sie wird vorsorglich durch einen Rettungsdienst versorgt.

Die Frau wurde gegen 14.45 Uhr im Rahmen der Suchmaßnahmen entdeckt.

Die Polizei widerrief die Öffentlichkeitsfahndung. Medien werden gebeten, alle übersandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante Personendaten dauerhaft aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

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