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Vermisste 88-Jährige bei Tittling wohlbehalten gefunden

Vermisste 88-Jährige bei Tittling wohlbehalten gefunden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Eine vermisste 88-Jährige aus Passau ist im Bereich Tittling wohlbehalten gefunden worden. Sie wird vorsorglich durch einen Rettungsdienst versorgt.

Die Frau wurde gegen 14.45 Uhr im Rahmen der Suchmaßnahmen entdeckt.

Die Polizei widerrief die Öffentlichkeitsfahndung. Medien werden gebeten, alle übersandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante Personendaten dauerhaft aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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