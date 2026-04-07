Lebenslange Haft nach tödlichem Autorennen in Ludwigsburg
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Lebenslange Haft nach tödlichem Autorennen in Ludwigsburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Prozess um ein tödliches Autorennen in Ludwigsburg ist der Hauptangeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sprach ihn am Dienstag wegen Mordes schuldig.

Justicia (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der 33-Jährige hatte sich am 20. März 2025 mit seinem Bruder ein Rennen durch Ludwigsburg geliefert. Dabei kam es zur Kollision mit einem unbeteiligten Pkw, in dem zwei junge Frauen saßen, die tödliche Verletzungen erlitten. Der ebenfalls angeklagte Bruder, der den zweiten Wagen gefahren hatte, muss wegen versuchten Mordes für 13 Jahre ins Gefängnis. Ein dritter Angeklagter, der in einem der Fahrzeuge mitgefahren war, wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Mit der Entscheidung folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hatten die Mordvorwürfe zurückgewiesen und stattdessen auf fahrlässige Tötung plädiert.

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