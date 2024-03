Leistungsstark und hochwertig: Was kann das Urban Bike AsVIVA 36 E-Bike BC1-B 28‘‘ mit Riemenantrieb

Anzeige | E-Bikes sind die neue Art des Fahrradfahrens. Mit einem Elektromotor ausgestattet, bieten diese Modelle gegenüber herkömmlichen Fahrrädern großartige Vorteile. Als besonders hochwertig und leistungsstark gilt das AsVIVA Urban Bike BC1-B. Was kann das E-Bike und wodurch zeichnet es sich aus?

Die wichtigsten Features des AsVIVA E-Bike BC1-B

Vollintegrierter Lithium-Ionen-Akku mit 36 Volt und 10,5 Ampere

Integriertes Display

Moderner Fahrradcomputer

Hinterradmotor mit 250 Watt

Riemenantrieb

LED-Beleuchtung

Hydraulische Scheibenbremsen

Modernität der Extraklasse – so ist das Urban Bike AsVIVA E-Bike BC1-B ausgestattet

Das AsVIVA E-Bike steht für ein hohes Maß an Modernität. Es soll der ideale Begleiter für Fahrten in der Stadt sein und somit dem modernen Lifestyle entsprechen. Ob für die Fahrt in die Arbeit oder in die Uni – mit dem Urban E-Bike sind Fahrten innerhalb der Stadt ein Kinderspiel.

Was den meisten Fahrern als Erstes an dem BC1-B auffällt, ist die moderne Optik. Neben hochwertigen Komponenten und einem puristisch-schicken Korpus ist es vor allem der Fahrradcomputer, der in Sachen Modernität überzeugt. Er ist direkt im Lenker integriert und informiert Fahrer mithilfe des Displays über alle relevanten Daten. Dank des innenliegenden Designs sieht der Fahrradcomputer besonders smart und minimalistisch aus. Dadurch ist er auch vor Staub und Spritzwasser geschützt.

Zum Lifestyle von heute gehört selbstverständlich auch das Smartphone. Ohne das mobile Endgerät verlassen die wenigsten das Haus! Dank einer USB-Schnittstelle mit Ladefunktion können Fahrer an dem AsVIVA B1C-B E-Bike problemlos den Akku ihres Smartphones aufladen.

Einfacher und schneller Aufbau

Der Aufbau des AsVIVA E-Bike BC1-B ist in wenigen Minuten einfach und problemlos erledigt, denn es ist schon das meiste vormontiert und die Komponenten sind sehr hochwertig und sauber verarbeitet.

Fahrgefühl, Komfort und Handhabung – wie schneidet das AsVIVA E-Bike B1C-B ab?

Ein Urban Bike – auch Citybike genannt – ist ein alltäglicher Begleiter. Daher muss es zuverlässig sein und einen gewissen Komfort bieten. Ist das bei dem Modell von AsVIVA gegeben?

Der leistungsstarke Hinterradmotor von Bafang ist zuverlässig und sorgt für eine starke Fahrleistung. Dabei ist es ganz gleich, ob es bergab, bergauf oder geradeaus geht. Entspannte Fahrten stehen mit diesem Elektroantrieb auf dem Programm. Mithilfe von 5 Leistungsstufen können Fahrer den Motor mit seinem schnellen und bequemen Vortrieb individuell an ihre Fahrweise anpassen. Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h sind möglich – die Obergrenze für E-Bikes in Deutschland!

Gefahren wird mit einem Riemenantrieb. Der verbaute Gates Carbon Drive-Riemenantrieb ist besonders langlebig und wartungsarm – es ist weder Kettenöl noch -fett nötig. Des Weiteren ermöglicht er ein reibungsloses und besonders leises Fahrgefühl. Das macht Fahrten mit dem AsVIVA E-Bike Urban Bike besonders angenehm.

Bequem wird es mit dem gepolsterten Komfortsattel – hier mag man nie wieder vom Fahrrad steigen! Der Selle Royal Sattel ist mit einer Royalgel-Polsterung ausgestattet, die selbst längere Fahrten absolut komfortabel machen. Praktisch ist vor allem, dass dieser Sattel für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sorgt.

Das tut AsVIVA für die Sicherheit auf dem E-Bike BC1-B

Beim Fahrradfahren steht nicht nur der Komfort an oberster Stelle, sondern auch die Sicherheit. Dafür sorgt der Hersteller AsVIVA bei seinem E-Bike BC1-B mithilfe von hydraulischen Scheibenbremsen. Dieses sichere und zuverlässige Bremssystem ist sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad montiert. Dadurch können Fahrer innerhalb von wenigen Sekunden kontrolliert zum Stehen kommen.

Zur Sicherheit auf dem Fahrrad gehört auch ein hohes Maß an Sichtbarkeit. Die perfekte Sicht ist sowohl am Tag als auch bei Nacht gegeben. Vorne und hinten ist ein LED-Licht montiert. Zudem setzt AsVIVA bei dem BC1-B auf Reflektoren an Front, Heck und Pedalen. So können andere Verkehrsteilnehmer schnell auf den Fahrradfahrer aufmerksam werden.

Damit der Akku nicht gestohlen werden kann, wenn das Fahrrad abgestellt wird, ist dieser mit einem Akkuschloss ausgestattet. Somit schützt AsVIVA auch effektiv vor Diebstahl!

Fazit: Lohnt sich das AsVIVA Urban E-Bike?

AsVIVA hat bei seinem Urban E-Bike BC1-B an alles gedacht. Von Komfort über Sicherheit bis hin zu modernen Spielereien ist alles verfügbar, was das Herz begehrt. Das macht das Fahrrad zum idealen Allrounder und täglichen Begleiter für Fahrten in der Stadt. Aktuell ist das Bike zudem noch zum Sonderpreis von 1.699,00 Euro (UVP 2.599,00 €) im Onlineshop von AsVIVA erhältlich.