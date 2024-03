„Dimensions of Dance. Part 5“ | Ballett-Uraufführungen mit Orchester am Staatstheater Augsburg

Eine Woche vor Ostern, am Samstag, den 23.3.24, lädt Ricardo Fernando, Ballettdirektor am Staatstheater Augsburg, zur inzwischen fünften Ausgabe seiner beliebten Reihe »Dimensions of Dance« ein, bei der in diesem Jahr gleich drei Uraufführungen zu erleben sind.

Der Ballettabend vereint die so unterschiedlichen wie faszinierenden, choreografischen Handschriften von Andonis Foniadakis, Douglas Lee und Young Soon Hue, getanzt von der 18-köpfigen Augsburger Ballett-Kompanie auf der Großen Bühne der Spielstätte martini-Park (Beginn 19:30 Uhr). Erstmals wird das Ballett bei »Dimensions of Dance« live von den Augsburger Philharmonikern unter der musikalischen Leitung von Ivan Demidov begleitet.

Mit einem Ausschnitt aus der Choreografie »Bonds« (siehe Foto) sorgte Andonis Foniadakis für einen fulminanten Auftakt bei der »Internationalen Ballett- und Tanzgala 2024« in Augsburg. Die komplette Arbeit des gefragten, zeitgenössischen Choreografen, dessen Markenzeichen energetische und atemberaubend schnelle Bewegungsabläufe sind, wird nun auch »Dimensions of Dance. Part 5« eröffnen, zur Musik von Ludovico Einaudi.

Zum ersten Mal unter Ricardo Fernandos Leitung wird sich Douglas Lee dem Augsburger Publikum als Choreograf vorstellen. Von der Presse gelobt, stehen seine Arbeiten für optische und tänzerische Brillanz auf höchstem Niveau, so auch bei seiner neuesten Arbeit »automata« zu Antonio Vivaldis »Mandolinenkonzert C-Dur«.

Eine ebenfalls neue Kreation mit dem Titel »Under the Trees‘ Voices« zur gleichnamigen Symphonie Nr. 2 von Ezio Bosso stellt die renommierte, koreanische Choreografin Young Soon Hue vor, die mit ihrer feinfühligen und erzählerischen Tanzsprache zu begeistern weiß.

Zusammengenommen entsteht an diesem Abend ein dimensionsreiches Spektrum verschiedener Tanzsprachen zwischen zeitgenössischem Ausdruck und klassischem Ballettvokabular zur Live-Orchestrierung durch die Augsburger Philharmoniker.

Eine Werk-Einführung mit anschließendem Probenbesuch bietet das Staatstheater bei der »Werkstatt« zu »Dimensions of Dance. Part 5« am 18.3.24 um 18 Uhr an (Tickets beim Besucherservice erhältlich).

Die Theatervermittlung lädt zum kostenlosen Workshop »Create your moves« am 21.4.24 ein (12:30-14:30 Uhr, martini-Park, Probebühne Musiktheater), um gemeinsam choreografische Elemente aus » Dimensions of Dance. Part 5« zu erproben. Anmeldung bei nicoletta.kindermann@staatstheater-augsburg.de.

Restkarten für die insgesamt fünf Vorstellungen von »Dimensions of Dance. Part 5« in dieser Spielzeit sind beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg erhältlich (Telefon: 0821 324-49 00, E-Mail: tickets@staatstheater-augsburg.de, persönlich: an der Theaterkasse am Rathausplatz oder jederzeit online unter www.staatstheater-augsburg.de/spielplan).