Am frühen Sonntagmorgen (10.03.2024) wurde in der Ortschaft Konradsreuth (Landkreis Hof) ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt. Anwohner wurden durch einen lauten Knall wach. Anwohner berichteten, wie kurz darauf ein Audi mit hohem Tempo in Richtung Autobahn gefahren ist.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude und die Schäden. Wie hoch der Sachschaden ist oder wie viel Geld entnommen werden konnte, ist unklar. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Täter mit ihrem Fluchtfahrzeug einen Wildunfall hatten. Auf der Autobahn A9 bei Gefell fuhr das Fahrzeug nicht mehr weiter und die Täter sind zu Fuß weiter geflohen. Die Polizei fand später das Fluchtauto -ein Audi RS6 mit Osnabrücker Kennzeichen- auf dem Standstreifen stehend. Der Kofferraum war voll mit blauen Kanistern, vermutlich das Sprengmittel. In einem nahegelegenen Fluss fand die Polizei eine Geldkassette. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot zur Autobahn ausgerückt, unter anderem auch mit Entschärfern, welche das Fahrzeug untersuchen.