Die Begeisterung für die Tanzshow “Let’s Dance“ kennt keine Grenzen: Die Live-Tour 2024 wird erstmals in Zürich Station machen und für einen krönenden Tourabschluss vor einem vollen Haus sorgen. Vier Tourneen, mit 78 Shows und über 500.000 Besucher verzeichnet das spektakuläre Live-Erlebnis bereits. Zusätzlich zu den ersten ausverkauften Shows, wurden nun auch die restlichen prominenten Teilnehmer der Show verkündet.

Neben Gabriel Kelly, dem Dancing Star 2024, Jana Wosnitza und Detlef D! Soost wird man auch Ann-Kathrin Bendixen und Mark Keller auf der ‚Let’s Dance – Live Show‘ Bühne begrüßen können.

Als Highlight wird Lina-Larissa Strahl bei drei Shows über das Tanzparkett fegen und Jana

Wosnitza in Hamburg und Berlin vertreten. Somit werden nicht nur alle drei Finalisten der 18.

TV-Staffel auf der Tour dabei sein, sondern auch die Publikumslieblinge Ann-Kathrin, Mark

Keller und Lina Larissa Strahl (In Hamburg und Berlin). Mit Spannung freuen sich die

Zuschauer auf die vielen schönen Momente im Scheinwerferlicht mit mitreißender Musik,

farbenfrohen Kostümen, aufwendigen Bühnenbildern und extravaganten Choreografie.

Am 02.11.2024 (20:00 Uhr) und 03.11.2024 wird das einzigartige Showerlebnis auch in der Olympiahalle München zu sehen sein. Tickets gibt es auf www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen