Letztes Hauptrundenheimspiel für die BG Leitershofen/Stadtbergen – Kangaroos wollen Play-off-Ticket sichern

Für die BG Leitershofen/Stadtbergen steht am Samstag ein wichtiges Heimspiel in der BARMER 2. Basketball Bundesliga an. Gegen die TSV Oberhaching Tropics wollen die Kangaroos nicht nur die Teilnahme an den Play-offs endgültig klarmachen, sondern auch den aktuell vierten Tabellenplatz verteidigen. Tip-off ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen.

Die Ausgangslage in der Tabelle ist eng. Mit zwölf Siegen liegen die Kangaroos derzeit knapp vor gleich mehreren Verfolgern – darunter auch Oberhaching. Insgesamt sechs Teams haben nur einen Sieg weniger auf dem Konto.

Entsprechend kompliziert ist die mögliche Endabrechnung, da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidet. BG-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman nimmt es gelassen:

„Ich habe versucht, das zu errechnen, aber es ist kaum möglich, da benötigt man ein Mathematikstudium. Deswegen wollen wir einfach die zwei Spiele gewinnen, denn wenn das eintritt, kann uns niemand mehr sogar das Heimrecht nehmen.“

Oberhaching mit gefährlicher Offensive

Ein Selbstläufer wird die Partie jedoch nicht. Die Tropics spielen erneut eine starke Saison und kämpfen ebenfalls um die Play-off-Teilnahme. Besonders gefährlich ist Ligatopscorer Jonathan Zeisberger. Der erst 19-Jährige erzielt im Schnitt über 23 Punkte pro Spiel und gehört zu den Shootingstars der Liga.

Auch unter dem Korb ist Oberhaching stark besetzt. Nedzad Muratovic kommt auf knapp 18 Punkte pro Partie und sorgte zuletzt mit 46 Zählern in einem Spiel für Aufsehen. Unterstützung erhält er von Big Man Fynn Fischer und dem erfahrenen Frederik Müller.

Kangaroos setzen auf Heimvorteil

BG-Cheftrainer Emanuel Richter erwartet ein intensives Spiel gegen einen starken Gegner:

„Oberhaching hat eine sehr erfahrene Mannschaft mit erstklassigen Schützen wie Zeisberger oder Muratovic. Insbesondere gegen deren variable Zonenverteidigungen gilt es, unser Spiel durchzusetzen. Für uns ist es ein wichtiges Match, um die Play-Offs abzusichern, vor unseren Fans werden wir alles geben.“

Personell müssen die Kangaroos auf Connor Anderson verzichten, der sich einen Fingerbruch zugezogen hat. Hinter dem Einsatz von Jannik Westermeier steht wegen einer Erkältung noch ein Fragezeichen.

Basketball-Doppelpack in Stadtbergen

Bereits am Nachmittag gibt es ein weiteres Spiel in derselben Liga. Um 15 Uhr trifft der FC Bayern München Basketball II auf die Fellbach Flashers. Die Partie wird in Stadtbergen ausgetragen, da der Münchner BMW-Park derzeit nicht zur Verfügung steht.

Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei. Zudem erhalten die ersten 100 Zuschauer ein Freiticket für das Euroleague-Spiel des FC Bayern gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne am 26. März im SAP Garden. Für das Abendspiel der Kangaroos öffnet die Halle ab 18 Uhr.