Luftwaffen-Übungsflug in Wemding sorgt für Verunsicherung bei Schülern

Am Freitagmorgen, dem 6. März 2026, ereignete sich gegen 10:30 Uhr ein Überflug von drei Flugzeugen der Luftwaffe über die Stadt Wemding. Besonders betroffen war eine Schule in der Oettinger Straße. Der Vorfall beruhte nach Informationen auf einem angemeldeten Trainingsflug.

Verunsicherung nach Überflug

Der laute und deutlich hörbare Überflug führte zu Verunsicherungen in der betroffenen Region, insbesondere bei den Schülern. Diese erhielten Betreuung und konnten auf Wunsch der Eltern frühzeitig abgeholt werden.

Keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Die Polizei betont, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand. Für weitere Informationen können sich Betroffene an die Flugbetriebs- und Informationszentrale (FLIZ) der Bundeswehr unter der Telefonnummer 0800 – 8620730 wenden.