Bei einem Festakt im Augsburger Rathaus haben Oberbürgermeisterin Eva Weber und Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle am Dienstag, 9. Juli, zehn Unternehmen mit der Anerkennungsurkunde „Qualität – Made in Augsburg“ ausgezeichnet.

Die Stadt Augsburg würdigt damit das wirtschaftliche Engagement von Unternehmen für

ihre außerordentliche Produkt- und Dienstleistungsqualität. Dabei spiegeln die ausgezeichneten Unternehmen die große Bandbreite des Branchenspektrums der Augsburger Wirtschaft wider und zeigen die Heterogenität des Wirtschaftsstandorts Augsburg. Auch in diesem Jahr reichte das Spektrum vom produzierenden Hightech-Unternehmen über traditionelle Handwerksbetriebe bis hin zu kulturschaffenden Unternehmen.

Oberbürgermeisterin Eva Weber: „Verbundenheit und Innovation“

„Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele großartige Unternehmen in unserer Stadt angesiedelt sind. Auch die diesjährigen Ausgezeichneten könnten teilweise unterschiedlicher nicht sein – und haben doch alle etwas gemeinsam: Die hohe Qualität ihrer Produkte und die Verbundenheit zum Wirtschaftsstandort Augsburg, den sie zu dem machen, was er ist: ein

Wirtschaftsstandort, der Tradition und Innovation in sich vereint und daraus seine Stärke zieht. Dafür gebührt Ihnen große Wertschätzung und ich freue mich, Ihnen diese in Form dieser Auszeichnung persönlich überreichen zu können“ so Oberbürgermeisterin, Eva Weber.

Dr. Wolfgang Hübschle: „Der Mittelstand ist die starke Basis unserer Wirtschaft – ‚Qualität Made in Augsburg‘ würdigt das“

„Mit der Auszeichnungsurkunde ‚Qualität – Made in Augsburg‘ möchten wir zeigen, dass es in Augsburg mehr gibt als unsere bekannten Großunternehmen.

Der Mittelstand ist die starke Basis unserer Wirtschaft. Besonders gefreut hat mich, dass der Kontrast sichtbar wurde aus modernen Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind und Traditionsunternehmen, die teilweise schon seit Jahrhunderten in Augsburg dank ständiger Weiterentwicklung erfolgreich sind.“

Als Reaktion auf die Auszeichnung betonten die Unternehmen, wie wichtig die Teamleistung für den Unternehmenserfolg ist. Daher gelte ihr Dank den Beschäftigten.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 31

Über die Urkundenverleihung „Qualität – Made in Augsburg“

Die Verleihung der Urkunde „Qualität – Made in Augsburg“ findet seit 2014 statt. Beim Auswahlprozess der Unternehmen werden verschiedene Kriterien berücksichtigt, wie etwa die Begehrtheit der Produkte oder Dienstleistungen, Innovationsleistung, Strahlkraft über die Region hinaus, Engagement für den Standort oder auch Ausgefallenheit der Produkte oder des Unternehmens. Mit Ausnahmen werden vor allem klein- und mittelständische Unternehmen ausgezeichnet