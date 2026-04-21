Mann bedroht Bahn-Mitarbeiterin im Nürnberger Hauptbahnhof mit Messer – Festnahme durch Bundespolizei

Nürnberg – Am Montagnachmittag, dem 20. April, ereignete sich am Nürnberger Hauptbahnhof ein bedrohlicher Zwischenfall. Ein 54-jähriger Mann bedrohte eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn mit einem Messer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da der Mann bereits wegen anderer Gewaltdelikte bekannt ist.

Messerbedrohung am Hauptbahnhof

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr, als der 54-jährige Reisende am Service-Point der Deutschen Bahn am Nürnberger Hauptbahnhof ein neues Ticket einforderte. Sein zuvor erworbener Fahrschein war abgelaufen, und er konnte diesen auch nicht vorweisen. Als die 50-jährige Service-Mitarbeiterin sich weigerte, ihm ein neues Ticket auszustellen, legte der Mann ein Messer mit einer Klingenlänge von etwa 14,5 Zentimetern auf den Tresen und drohte, jemanden zu erstechen. Nach diesem bedrohlichen Verhalten steckte er das Messer wieder ein und flüchtete.

Festnahme des Tatverdächtigen

Die Bundespolizei startete umgehend eine Fahndung, nachdem sie von der Deutschen Bahn informiert wurde. Kurz darauf konnte der Tatverdächtige, der deutlich alkoholisiert war, festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde das Messer sichergestellt. Der 54-Jährige hat zur Tat keine Aussage gemacht. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Ermittlungen gegen den Mann laufen nun unter anderem wegen Bedrohung und Nötigung.