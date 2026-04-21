Umfrage zeigt steigende App-Nutzung auf Smartphones

Auf deutschen Smartphones sind im Durchschnitt 46 Apps zusätzlich zu den vorinstallierten Anwendungen installiert. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 42.

Junge Frau mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Fast jeder Zweite (49 Prozent) hat sogar 50 Apps und mehr auf dem Smartphone. Weitere 19 Prozent kommen auf 30 bis unter 50 Apps, 13 Prozent auf 20 bis unter 30 Apps. Nur vier Prozent haben keine einzige zusätzliche App installiert.

Am wichtigsten sind den Nutzern auf ihrem Smartphone vor allem Apps für Kurznachrichten. 83 Prozent nennen sie als besonders wichtig. Praktisch gleichauf liegen Anwendungen für Finanzen und Bezahlen mit 80 Prozent sowie E-Mail-Apps mit 70 Prozent. Ebenfalls für viele von großer Bedeutung sind Apps für Fotos und Mediengalerie (69 Prozent), Wetter (68 Prozent), soziale Medien, Navigation und Karten sowie Nachrichten und News (jeweils 66 Prozent).

Auch Anwendungen rund um Gesundheit, Fitness und Ernährung (63 Prozent), Online-Shopping (61 Prozent) sowie Mobilität und Reisen (56 Prozent) gehören für viele fest zum digitalen Alltag. Knapp die Hälfte nennt zudem Kalender- und Organisations-Apps (54 Prozent), Streaming-Apps für Musik, Video und Podcasts (50 Prozent) sowie KI-Anwendungen wie ChatGPT, Sprachassistenten oder Text- und Bildgeneratoren (47 Prozent) als besonders wichtig. Und nicht zuletzt haben auch Basis-Apps eine große Bedeutung: Für 44 Prozent ist der Taschenrechner besonders wichtig – und für 43 Prozent die Notizen-App.

Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.006 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 861 Personen, die ihr Smartphone privat nutzen. Die Befragung fand in den ersten fünf Kalenderwochen 2026 statt.