Deutscher greift Polizisten am Hofer Hauptbahnhof mit Messer an – Ermittlungen eingeleitet

Ein 30-jähriger Mann aus Potsdam sorgte am Montagabend, dem 20. April 2026, für Aufsehen am Hauptbahnhof Hof. Er geriet gegen 19 Uhr ins Visier einer Streife der Bundespolizeiinspektion Selb, die eine Kontrolle durchführte.

Unkooperatives Verhalten und Drogenverdacht

Bereits zu Beginn der Kontrolle zeigte sich der Mann unkooperativ und aggressiv. Aufgrund einer polizeilichen Maßnahme, die im Fahndungssystem gegen ihn vorlag, wurde er gebeten, die Beamten zur Wache zu begleiten. Er räumte gegenüber den Beamten ein, Kokain und Amphetamin dabei zu haben. Die Situation eskalierte, als er bei der anschließenden Durchsuchung einen Bundespolizisten angriff. Die Beamten überwältigten den Mann und fesselten ihn. Außerdem beleidigte er noch einen weiteren Bundespolizisten.

Waffendelikte und Fortsetzung der Reise

Bei einer gründlichen Durchsuchung wurde ein Einhandmesser in einem Schulterholster gefunden. Entgegen seiner vorherigen Aussage wurden keine Drogen bei ihm entdeckt. Nach Abschluss der Sachbearbeitung durfte der Mann seine Reise fortsetzen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.