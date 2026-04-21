Wadephul mahnt zu Tempo bei Ukraine-Hilfspaket
Politik & Wirtschaft
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Wadephul mahnt zu Tempo bei Ukraine-Hilfspaket

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Außenminister Johann Wadephul (CDU) drängt darauf, den 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen.

Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die jüngsten Wahlen in Ungarn seien “ein echtes Aufatmen”, sagte der CDU-Politiker am Dienstag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Luxemburg. Für die Ukraine bestehe jetzt eine berechtigte Hoffnung. “Auch Deutschland hat die Erwartung, dass Budapest das Wahlergebnis als Auftrag versteht: Die Menschen in Ungarn wollen ein geeintes Europa. Sie stehen in Solidarität mit der Ukraine, die auch unsere Sicherheit und unsere Freiheit verteidigt.”

“Die ungewöhnlichen Blockaden gegen die dringend notwendige Ukraine-Unterstützung müssen schnellstmöglich aufgelöst werden”, so der Minister. “Die Freigabe des 90-Milliarden-Kredites braucht es nicht erst nach dem Regierungswechsel, sondern sehr schnell.” Für die Ukraine gehe es um alles. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union müssten die bilaterale Unterstützung hochfahren, forderte Wadephul.

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