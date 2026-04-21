Verdächtige Wahrnehmung in Neuperlach löst umfangreichen Polizeieinsatz aus: Keine Gefahr für die Bevölkerung festgestellt
Polizeipräsidium München
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Verdächtige Wahrnehmung in Neuperlach löst umfangreichen Polizeieinsatz aus: Keine Gefahr für die Bevölkerung festgestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Größerer Polizeieinsatz in Neuperlach: Verdächtige Beobachtung sorgt für Alarm

Polizei reagiert auf Notruf

Am Dienstag, den 21. April 2026, löste ein Anruf beim Polizeinotruf in Neuperlach einen großen Einsatz aus. Eine Autofahrerin meldete, dass sie an der Kreuzung Kafkastraße/Fritz-Erler-Straße zwei Personen beobachtet habe, die einen Gegenstand auf vorbeifahrende Autos richteten. Die Zeugin vermutete, dass es sich um eine Langwaffe handeln könnte. Als sie anhielt, flohen die Personen vom Tatort.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen

Angesichts der zunächst unklaren Bedrohungslage folgten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Über 20 Streifenwagen, zwei Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne waren im Einsatz, um die Situation zu klären. Bisher brachten diese Bemühungen jedoch keine neuen Erkenntnisse zutage. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine konkrete Gefährdung der Öffentlichkeit.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um den Vorfall vollständig aufzuklären. Weitere Details werden im Zuge der laufenden Ermittlungen erwartet.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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