Merz will im EU-Haushalt kürzen
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Merz will im EU-Haushalt kürzen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zum Auftakt des informellen Treffens des Europäischen Rats in Zypern für Kürzungen im EU-Haushalt ausgesprochen.

Informeller EU-Rat auf Zypern im April 2026, PIO Rep. of Cyprus Spiros Giagkou via dts Nachrichtenagentur

Merz erklärte am Freitag, dass “neue Prioritäten” gesetzt werden müssten, um die Ausgaben des europäischen Haushalts zu reduzieren. Weiter sagte er, dass Deutschland eine höhere Verschuldung der Europäischen Union ablehne.

Er machte deutlich, dass europäische Anleihen am Kapitalmarkt für Deutschland nicht infrage kämen. Diese Position sei bekannt und werde von vielen seiner Kollegen geteilt. Merz sagte, dass Europa mit den vorhandenen Mitteln auskommen müsse.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.04.2026

0
Hier lesen Sie Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Die Rosenau Gazette zum FC Augsburg: “Nach den Sternen greifen”

0
Wenn der FC Augsburg am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht spielt, dann zeigt, sich in welche Richtung sich die Saison im Gesamten entwickelt. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner zu Saisonbeginn wollte der FCA den nächsten Schritt machen, nachdem den Teams von Jess Thorup gerade zum Saisonende hin zweimal die Luft ausging.
Bayerisches Landeskriminalamt

Agententätigkeit: Zwei Männer wegen Spionageverdachts auf A6 bei Neuendettelsau festgenommen

0
Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft...
Polizei & Co

Fahrradfahrer in Augsburg schwer verletzt: Unfall durch geöffnete Autotür in Lechhausen

0
Augsburg - Am Mittwoch, dem 22. April 2026, kam...