Polizei fasst Seriendieb in Strullendorf: Verurteilung zu 6 Monaten Haft

STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Am 20. April wurde in Strullendorf ein 46-jähriger Mann dank der effektiven Zusammenarbeit mehrerer Bamberger Polizeidienststellen auf frischer Tat festgenommen und am Folgetag verurteilt. Der deutsche Staatsangehörige war wegen fortgesetzter Diebstähle und Hausfriedensbrüche ins Visier der Ermittler geraten und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Eindringen in Wohnhäuser

Der wohnsitzlose Täter schlich sich zunächst auf das Grundstück eines 78-jährigen Strullendorfers, der ihn entdeckte und verjagte. Anschließend drang der Mann in der Lindenallee in ein Haus ein, wo er mehrere Stunden im Flur verbrachte. Dort stahl und konsumierte er Lebensmittel und hinterließ seine Exkremente. Beim erneuten Versuch, an beiden Häusern sein Glück zu versuchen, scheiterte er jedoch.

Schnelle Festnahme dank aufmerksamer Anwohner

Am Tag der Tat wurde der Eindringling am Nachmittag in der Lindenallee von der Besitzerin eines weiteren Anwesens entdeckt, die verdächtige Geräusche hörte. Die Bamberger Polizeikräfte nahmen ihn noch vor Ort fest, bevor er flüchten konnte. Der Mann hatte während seines Vorgehens ein Messer bei sich, und die Polizei fand außerdem drei Packungen angetautes Grillfleisch sowie eine Vielzahl an Schlüsseln, deren Herkunft ungeklärt bleibt.

Verurteilung im beschleunigten Verfahren

Durch ein beschleunigtes Verfahren beim Amtsgericht Bamberg wurde der Beschuldigte am Tag nach der Festnahme auf Antrag der Staatsanwaltschaft zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Angeklagt wegen Diebstahls mit Waffen, Diebstahls und Hausfriedensbruchs in vier Fällen, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Ein Haftbefehl wurde erlassen, um den schnellen Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz zu gewährleisten.