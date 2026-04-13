Messerangriff in Murnauer Restaurant: Verdächtiger festgenommen und in Haft
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Messerangriff in Murnauer Restaurant: Verdächtiger festgenommen und in Haft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

MURNAU AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Sonntagabend, den 12. April 2026, ereignete sich in einem Restaurant in Murnau ein schwerwiegender Vorfall. Ein Mann mit einem Messer forderte von einem Gast Geld und wurde vor Ort festgenommen.

Messerangriff im Restaurant

Laut der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei richtete ein 33-jähriger Deutsch-Russe gegen 19.12 Uhr im Lokal ein Messer auf einen 56-jährigen Gast aus Murnau, um ihn zur Herausgabe von Geld zu zwingen. Der Tatverdächtige wurde noch am Ort des Geschehens vorläufig festgenommen.

Leichtverletzter Gast und schnelle Festnahme

Der betroffene Gast erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die schnellen Maßnahmen der Zentralen Einsatzdienste Murnau und der Polizeiinspektion Murnau führten zur Festnahme des mutmaßlichen Täters. Weitere Maßnahmen übernahm der Kriminaldauerdienst Weilheim.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde gegen den dringend Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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