Messerangriff vor Nürnberger Diskothek: Polizei fasst Tatverdächtigen und sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Messerangriff vor Nürnberger Diskothek: Polizei fasst Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 28. März 2026, kam es vor einer Diskothek in Nürnberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Vorfall vor Diskothek in Nürnberg

Gegen 03:25 Uhr erhielt die Polizei eine Notrufmeldung, die auf eine Schlägerei in einer Diskothek in der Bahnhofstraße hinwies. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in den Außenbereich. Ein 19-jähriger Deutscher wurde dabei mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Täter floh zunächst, jedoch konnte das Messer vor Ort übergeben und von der Polizei sichergestellt werden.

Verdächtiger vorläufig festgenommen

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei einen 22-jährigen Afghanen vorläufig fest. Der verletzte 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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