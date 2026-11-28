Norma ruft vorgeschnittene geräucherte Enten- und Gänsebrust der Firma Berschneider zurück, weil eine Belastung mit Salmonellen und Listerien nicht ausgeschlossen werden kann.

Betroffen sind 80-Gramm-Packungen der Marken Finest Gourmet und Berschneider. Für die Entenbrust gelten die Mindesthaltbarkeitsdaten 11.12.2026 und 12.12.2026, für die Gänsebrust der 10.12.2026. Die Produktionschargen lauten 40248 bei der Entenbrust und 40897 bei der Gänsebrust. Die Chargennummer steht auf dem Etikett im Eindrucksfeld des Mindesthaltbarkeitsdatums.

Die Produkte wurden in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Für die Gänsebrust sind die Artikelnummern 21092 bei Finest Gourmet und 84788 bei Berschneider angegeben.

Produkte nicht verzehren

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die genannten Produkte nicht essen. Sie können die Ware ungeöffnet oder bereits angebrochen in die Märkte zurückbringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

Der Verzehr von mit Salmonellen oder Listerien belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentliches Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet. Bei schweren oder anhaltenden Beschwerden sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen.

Fragen beantwortet die Firma Berschneider unter der Telefonnummer 038851 301-0 oder per E-Mail an info@berschneider.de.