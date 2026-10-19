Moosburg: 43-Jähriger nach Kokainfund festgenommen

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 43-Jährigen in Moosburg an der Isar hat die Kriminalpolizei rund 50 Gramm Kokain sichergestellt. Der britische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen.

Der arbeitslose Mann war bereits im August 2026 in den Fokus der Ermittler geraten. Ihm wird vorgeworfen, in mehreren Fällen gewerbsmäßig Kokain verkauft zu haben.

Weitere Betäubungsmittel sichergestellt

Bei der am vergangenen Donnerstag erfolgten Durchsuchung fanden die Ermittler neben dem Kokain weitere Betäubungsmittel und typische Utensilien für den Verkauf. Die Ermittlungen der Erdinger Kriminalpolizei dauern an.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.