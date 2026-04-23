Motorradsternfahrt in Kulmbach: Große Präventions- und Festivalveranstaltung erwartet tausende Biker und Besucher am Wochenende

Kulmbach, den 23. April 2026. Am kommenden Wochenende verwandelt sich Kulmbach erneut in ein Zentrum für Motorradfans, wenn die 23. Motorradsternfahrt startet. Diese Veranstaltung verbindet Fahrspaß und Verkehrssicherheit und verspricht ein familienfreundliches Festivalerlebnis. Die Kulmbacher Brauerei, als Gastgeber, erwartet Tausende Biker und Besucher, die gemeinsam die neue Motorradsaison einläuten.

Motorradsternfahrt als Präventionsplattform

Christoph Ahlborn, der Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei AG, freut sich auf seine erste Motorradsternfahrt: „Der Kulmbacher Motorradsternfahrt eilt ihr Ruf voraus. Umso mehr freue ich mich darauf, jetzt erstmals live zu erleben, wenn unsere Brauerei zum Festivalgelände wird und Tausende Biker, Familien und Gäste gemeinsam eine gute Zeit bei uns verbringen.“ Besonders gespannt ist er auf den traditionellen Motorradkorso und die musikalischen Darbietungen.

Der Start in die Motorradsaison ist ein sensibler Moment, betont der oberfränkische Polizeipräsident Armin Schmelzer. Er wies auf die Unfallstatistik von 29 Motorradunfällen in Oberfranken seit Jahresbeginn hin, wobei drei Menschen ums Leben kamen. Um solche Tragödien zu verhindern, soll die Veranstaltung gezielte Verkehrssicherheit vermitteln. „In Kulmbach kommen wir gezielt mit Motorradfahrern ins Gespräch und erreichen gleichzeitig eine breite Zielgruppe“, erklärte Schmelzer. Er kündigte verstärkte Kontrollen an und appellierte an Biker, gut vorbereitet in die Saison zu starten.

Vielfältiges Programm mit Festivalcharakter

Mit rund 35.000 erwarteten Besuchern ist die Kulmbacher Motorradsternfahrt eines der größten Biker-Treffen Süddeutschlands. Kostenfreier Eintritt, Motorrad-Skill-Parcours, Akrobatikshows, historische Fahrzeuge und viele Mitmachaktionen werden geboten. Händler präsentieren neueste Modelle und Zubehör. Auch für die jüngsten Besucher ist mit einem speziellen Kinderbereich gesorgt. Musikalisch sorgen Bands wie Die Toten Ärzte und Flashback für Stimmung, während Rock Antenne Bayern durch das Programm führt.

Projektleiter Alexander Elf und das Organisationsteam wollen ein offenes, familienfreundliches Motorradfestival gestalten. „Mit dem abwechslungsreichen Programm wollen wir Prävention erlebbar machen“, so Elf. Christoph Ahlborn bedankt sich bei allen Beteiligten: „Alle Beteiligten sind elektrisiert von diesem Biker-Treffen. Das zeigt: Gemeinsam geht mehr! Deshalb lade ich alle herzlich zur 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt ein.“