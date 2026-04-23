Internationaler Strafgerichtshof lässt Anklagen gegen Duterte zu
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Internationaler Strafgerichtshof lässt Anklagen gegen Duterte zu

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Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vorverfahrenskammer I des Internationalen Strafgerichtshofs hat einstimmig die vom Ankläger gegen den ehemaligen Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte, erhobenen Anklagepunkte zugelassen. Eine Strafkammer soll nun über die Vorwürfe von Verbrechen gegen die Menschlichkeit in drei Fällen entscheiden.

Internationaler Strafgerichtshof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es bestünden “hinreichende Gründe für die Annahme”, dass Duterte des Mordes und des versuchten Mordes verantwortlich sei, so die Vorverfahrenskammer I. Diese Verbrechen seien im Rahmen eines weitreichenden und systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung der Philippinen zwischen November 2011 und März 2019 im Zusammenhang mit der Kampagne “Krieg gegen die Drogen” begangen worden.

Am 12. März 2025 war Duterte dem IStGH überstellt worden. Nach der Verweisung des Falles an eine Strafkammer soll diese über die nächsten Schritte entscheiden.

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