Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Hummeltal – Zeugen gesucht

HUMMELTAL, LKR. BAYREUTH. Ein Motorradfahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße BT 5 im Krankenhaus verstorben. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land bittet weiterhin um Zeugenhinweise.

Kollision auf der Kreisstraße BT 5

Bereits am 11. April 2026 kam es gegen 17 Uhr zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem BMW und einem Motorrad. Ein 68-jähriger Autofahrer bog zwischen Spänfleck und Muthmannsreuth nach links in Richtung Weiglathal ab und nahm dabei einem entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Kronach die Vorfahrt. Der junge Mann erlitt schwerste Verletzungen.

Polizei ermittelt mit Hilfe eines Sachverständigen

Ein Sachverständiger unterstützt die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs. Der Motorradfahrer kämpfte seit dem Unfall um sein Leben und ist nun am Mittwoch im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen und Ersthelfer, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter 0921/506-2230 zu melden.