Wohnungsbrand in Dörfles-Esbach verursacht 100.000 Euro Schaden, keine Verletzten
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wohnungsbrand in Dörfles-Esbach verursacht 100.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagnachmittag kam es in Dörfles-Esbach zu einem Wohnungsbrand, der erheblichen Sachschaden verursachte. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehreinsatz in der Jean-Paul-Straße

Gegen 13.45 Uhr wurde der Notruf über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Jean-Paul-Straße abgesetzt. Mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren machten sich umgehend auf den Weg zum Einsatzort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten.

Sachschaden in sechsstelliger Höhe

Die Feuerwehr konnte den Brand im ersten Obergeschoss erfolgreich löschen und eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun die Ursache des Feuers, die bisher noch unbekannt ist.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Die Rosenau Gazette

Die Rosenau Gazette zum FC Augsburg: “Nach den Sternen greifen”

0
Wenn der FC Augsburg am Wochenende gegen die Frankfurter Eintracht spielt, dann zeigt, sich in welche Richtung sich die Saison im Gesamten entwickelt. Mit der Verpflichtung von Sandro Wagner zu Saisonbeginn wollte der FCA den nächsten Schritt machen, nachdem den Teams von Jess Thorup gerade zum Saisonende hin zweimal die Luft ausging.
Bayerisches Landeskriminalamt

Agententätigkeit: Zwei Männer wegen Spionageverdachts auf A6 bei Neuendettelsau festgenommen

0
Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft...