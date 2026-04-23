Wohnungsbrand in Dörfles-Esbach verursacht 100.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Am Donnerstagnachmittag kam es in Dörfles-Esbach zu einem Wohnungsbrand, der erheblichen Sachschaden verursachte. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehreinsatz in der Jean-Paul-Straße

Gegen 13.45 Uhr wurde der Notruf über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Jean-Paul-Straße abgesetzt. Mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren machten sich umgehend auf den Weg zum Einsatzort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten.

Sachschaden in sechsstelliger Höhe

Die Feuerwehr konnte den Brand im ersten Obergeschoss erfolgreich löschen und eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun die Ursache des Feuers, die bisher noch unbekannt ist.