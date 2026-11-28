Fünf Monate nach der Abschaffung des Bürgergelds und der Einführung der neuen Grundsicherung liegen der Bundesagentur für Arbeit (BA) noch keine Daten zur Wirksamkeit der Reform vor. Man müsse teils 20 Jahre alte IT-Verfahren umstellen, Mitarbeiter schulen, die Prozesse müssten sich einspielen, sagte die Vorstandsvorsitzende der BA, Andrea Nahles, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Das braucht Zeit. Entsprechend gibt es schlicht noch keine Auswertung. Fragen Sie mich im Frühjahr nochmal.“

Gleichzeitig machte die BA-Chefin deutlich, dass sie die im Zuge der Reformen eingeführten schärferen Sanktionen begrüße. „Wir verschenken keine Leistungen, sondern wollen auch Eigenverantwortung, Gegenleistung und Verbindlichkeit. Deswegen glaube ich, dass die neuen Sanktionsregeln helfen, sie werden auch von unseren Mitarbeitern breit akzeptiert. Wir werden bei Verfehlungen konsequent sanktionieren“, kündigte Nahles an.

Kritisch äußerte sich die Chefin von Deutschlands größter Behörde dagegen zum Vermittlungsvorrang. „Diese Schwarz-Weiß-Debatte geht doch an der Wirklichkeit komplett vorbei. Denn wir sprechen über Menschen mit sehr unterschiedlichen Profilen“, sagte Nahles. Während bei einigen die schnelle Vermittlung erfolgreich sei, würden bei anderen Weiterbildungen Sinn ergeben. „Es ist gut, in der Vermittlung grundsätzlich arbeitsmarktnah zu arbeiten, aber ich möchte auch, dass unsere Leute vor Ort einen Ermessensspielraum haben. Sie sitzen den Leuten jeden Tag gegenüber, kennen sie und wissen am besten, was ihnen hilft“, sagte Nahles. Der Vermittlungsvorrang sieht vor, dass Arbeitslose vorrangig eine zumutbare Beschäftigung wahrnehmen sollen, statt sich in der Arbeitslosigkeit vorrangig weiter- und fortzubilden.

Kritik äußerte Nahles auch an der Aufgabenverteilung durch die Regierung. So habe man neue Aufgaben übergeholfen bekommen, etwa müsse man nun prüfen, ob Vermieter überhöhte Mieten verlangen würden. Sie würde sich eine klarere Linie der Politik wünschen, kein „rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln mehr“. Umsetzung sei ein zentraler Erfolgsfaktor, entsprechend helfe es nicht, wenn der Gesetzgeber schon die nächste Idee entwickle, bevor die erste überhaupt umgesetzt sei.