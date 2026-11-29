Zum Abschluss des 11. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen auswärts gegen Borussia Dortmund mit 2:1 gewonnen.

Bereits in der 8. Minute erzielte Felix Nmecha das Führungstor für den Gastgeber. Nachdem BVB-Verteidiger Waldemar Anton hoch verteidigt und gegen den zögernden Leverkusener Mittelfeldspieler Ezequiel Fernandez den Ball erobert hatte, landete dieser anschließend bei Nmecha, der sich im gegnerischen Strafraum gut durchsetzte und per Flachschuss ins linke untere Eck traf.

In der 69. Minute erzielte Patrik Schick den Ausgleichstreffer für die Gäste. Nach einem Eckball von Aleix Garcia traf Schick per Kopf ins lange Eck.

In der 80. Minute erzielte Ezequiel Fernandez den Führungstreffer für die Werkself. Nach einem hohen Leverkusener Ballgewinn hatte der BVB den Ball nicht wegbekommen, den Fernandez nach einer abgefälschten Flanke seines Teamkollegen Moussa Diaby aus wenigen Metern einköpfte.

Durch den Sieg bleibt Leverkusen auf dem 5. Tabellenplatz, während der BVB trotz der Niederlage Tabellenführer bleibt.