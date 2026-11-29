Am 11. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der SC Freiburg und RB Leipzig mit einem 2:2 unentschieden getrennt.

Bereits in der 11. Minute erzielte Igor Matanovic das Führungstor für die Hausherren. Freiburgs Verteidiger Matthias Ginter hatte das Leder im Zentrum erobert und bediente anschließend seinen Teamkollegen Yannik Engelhardt, der wiederum zu Derry Scherhant auf der linken Seite weiterleitete. Letzterer flankte daraufhin die Kugel aus dem Halbfeld vor das gegnerische Tor, wo Matanovic hochstieg und per Kopfball aus rund sieben Metern ins Tor traf.

In der 43. Minute baute Maximilian Eggestein die Führung für die Breisgauer durch einen verwandelten Elfmeter weiter aus. Zuvor hatte Leipzigs Mittelfeldspieler Neil El Aynaoui im eigenen Strafraum eine Flanke von Maximilian Eggestein an den Arm bekommen, weshalb der Schiedsrichter Robin Braun nach einer VAR-Überprüfung in die Review Area geschickt wurde und nach Ansicht der Bilder auf den Punkt zeigte.

In der 53. Minute erzielte Christopher Nkunku den Anschlusstreffer für die Gäste durch einen verwandelten Elfmeter. Zuvor war Freiburgs Stürmer Derry Scherhant mit seinem Gegenspieler Benjamin Henrichs zusammengeprallt, woraufhin dieser zu Boden ging. Nach einer VAR-Überprüfung entschied der Schiedsrichter nach Ansicht der Bilder erneut auf Strafstoß.

In der 3. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielte Christoph Baumgartner noch den Ausgleichstreffer für die Leipziger. Einen weiten Einwurf von der rechten Seite hatte RB-Stürmer Tidiam Gomis per Kopf ins Zentrum verlängert, wo Baumgartner das Leder per Drop-Kick aus etwa elf Metern ins linke Eck beförderte.

Durch das Unentschieden bleibt Freiburg punktgleich mit dem FC Bayern, aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf dem 3. Tabellenplatz, während Leipzig auf dem 4. Rang verharrt.

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