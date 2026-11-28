Der Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seinen Cheftrainer Mauro Lustrinelli entlassen. „Angesichts des bisherigen Abschneidens mit nur sieben Punkten aus elf Spielen und ausbleibender sportlicher Entwicklung wird die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mauro Lustrinelli sowie den Co-Trainern Sascha Stauch, Michel Renggli und Enrico Schirinzi mit sofortiger Wirkung beendet“, teilte der Bundesligist am Samstagabend mit. Die Entscheidung über die Neubesetzung der Position des Cheftrainers werde der 1. FC Union Berlin „in den nächsten Tagen“ bekanntgeben.

Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müsse man feststellen, „dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden“, erklärte Union-Präsident Dirk Zingler. Die Umsetzung der im Sommer gemeinsam vereinbarten Ausrichtung und die darauf abgestimmten Kaderveränderungen hätten „nicht zur angestrebten sportlichen Entwicklung geführt“. Daher habe man entschieden, sich personell und strukturell neu aufzustellen. „Wir danken Mauro Lustrinelli und seinem Team für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen privat und beruflich alles Gute für die Zukunft“, so der Union-Präsident weiter.

Im Geschäftsbereich Profifußball Männer werde die Position des Sportdirektors neu geschaffen und „mit Maximilian Hoffmann besetzt, der bislang als Leiter Talententwicklung an der Schnittstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profiabteilung tätig war. In seiner neuen Funktion verantwortet er künftig die Kaderplanung und führt das Scouting-Team“, so der Verein.

„Mit Horst Heldt, dessen Professionalität und menschliche Qualitäten wir sehr schätzen, haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison zu beenden. Bis dahin wird er zusammen mit Maximilian Hoffmann und dem gesamten Team alles daransetzen, das Ziel Klassenerhalt auch in dieser Saison zu erreichen und den Bereich abschließend geordnet an seinen Nachfolger zu übergeben“, so Zingler.