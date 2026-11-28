In der Samstags-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 10, 13, 15, 27, 35, 45, die Superzahl ist die 3. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel77“ lautet 4624496. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 781624 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen diese Woche rund 17 Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto „6 aus 49“ seit 1955 gespielt.